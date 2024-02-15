Денисов — о победе над «Кайратом»: «Было видно, что команда мотивирована, заряжена»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе «красно-белых» над «Кайратом» (6:0) в матче Зимнего кубка РПЛ.

«Поначалу было видно, что команда была мотивирована, заряжена. Поздравляю всех, кто отличился и поспособствовал этому. Мы продолжаем работу, сейчас заканчивается только второй сбор», — сказал Денисов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что эта победа позволила «Спартаку» обойти «Ростов» и занять первое место в турнирной таблице Зимнего кубка РПЛ.

Матчи чемпионата России возобновятся весной. Первым соперником «красно-белых» во второй части сезона станет действующий чемпион страны «Зенит». Эта игра состоится 2 марта.