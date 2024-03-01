​«Спартак» борется за Промеса – футболист может выйти на свободу

Квинси Промес был задержан в ОАЭ, когда «Спартак» улетал в Россию после завершения зимних сборов. Оказалось, что задержали футболиста не из-за тюремных сроков в Нидерландах, а из-за оставления места ДТП.

Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», «Спартак» борется за Промеса – клуб задействовал все доступные дипломатические каналы. Есть вероятность того, что форвард окажется на свободе.

«В настоящее время вероятность выхода Квинси на свободу выше, чем возможность экстрадиции в Нидерланды», - информирует источник.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Зенита» на выезде.

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