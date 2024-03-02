​Соболев вернулся на скамейку «Спартака» после недовольства заменой

По ходу второго тайма гостевого матча Премьер-лиги против «Зенита» нападающий «Спартака» Александр Соболев был заменён. Футболист эмоционально отреагировал на решение снять его с поля, о чём мы уже рассказывали. После замены Соболев пошёл сразу в раздевалку.

Впрочем, в скором времени Соболев вернулся из подтрибунного помещения и отправился на скамейку.

Следить за концовкой матча чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции. Счёт до сих пор не открыт.

Стоит сказать, что в случае победы «Зенит» выйдет на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.