Стрепетов: «Зениту» надо всеми способами удержать Клаудиньо и Вендела»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на информацию о том, что полузащитники петербургского клуба Вендел и Клаудиньо несерьёзно отнеслись к тренировочным сборам.

По мнению эксперта, петербургскому клубу необходимо сделать всё возможное для того, чтобы удержать бразильцев в команде.

«Думаю, как только закроется трансферное окно, всё это утихнет. Главное, удержать их сейчас. Может быть, прибавить зарплату. У них будет стимул выиграть чемпионат, и при желании уже летом уезжать в статусе победителей. Вендел и Клаудиньо — два ключевых игрока», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Клаудиньо и Вендел не покинут «Зенит» в зимнее трансферное окно.

После 18 туров РПЛ «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков.