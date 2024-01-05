Семшов: «Идея скаутов «Зенита» заключается в том, чтобы Педро мог стать заменой Малкому»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о новобранце петербургского клуба Педро.

Как считает эксперт, 17-летний вингер будет стремиться пробиться в основной состав «сине-бело-голубых». Семшов отметил, что бразильские соотечественники помогут молодому футболисту адаптироваться в новой стране.

«Успех зависит от самого футболиста, который с первых дней будет стремиться пробиться в основной состав, а идея скаутов «Зенита» вероятно заключается в том, чтобы он мог стать заменой Малкому», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Педро выступал за «Коринтианс», в составе которого провёл в общей сложности 21 матч и забил один гол.