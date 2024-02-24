«Зенит» продлил контракт с 19-летним вратарём

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв подписал с петербургским клубом новый контракт.

Как сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых», новое соглашение рассчитано на пять лет. Сейчас Москвичёв отдан в аренду в клуб Второй лиги «Чайку».

Воспитанник «Зенита» в нынешнем сезоне выступал за молодёжную команду петербургского клуба и пропустил 13 голов в 13 матчах. На сборах в зимнюю паузу вратарь был в расположении основной команды.

Петербуржцы в нынешнем сезоне занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после паузы подопечные Сергея Семака на своём поле сыграют с московским «Спартаком». Встреча пройдёт второго марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чайка» свой следующий матч во Второй лиге проведёт третьего марта против «Новосибирска». В прошлом сезоне клуб финишировал на втором месте в турнирной таблице.