Борис Игнатьев: «Мне видится, что чемпионом будет «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Я безмерно уважаю Галицкого и тот процесс, который он выстроил. Но мне все равно видится, что чемпионом будет «Зенит». У Петербурга больше ресурсов, «сине-бело-голубые» заставят ошибиться «быков». Хотя очень хочется, чтобы «Краснодар» оставил трофейный след в этом году», — сказал Игнатьев.

После 18 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 38 баллов. «Зенит» идет вторым и отстает от лидера на два очка.