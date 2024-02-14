Деменко: «У новичка «Зенита» Педро видны лидерские качества»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о новичке петербургского клуба Педро.

Эксперт назвал 18-летнего бразильца хорошим приобретением, которое усилит «Зенит».

«На меня впечатление Педро произвёл по играм на «Кубке равноправия». И на поле хорош, и лидерские качества видны. Хотя молодой совсем», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Напомним, ранее Педро выступал за «Коринтианс». На взрослом уровне вингер провёл 21 матч и забил один гол.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отстав от первого «Краснодара» на два балла.