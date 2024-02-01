Наумов: «Я против трансфера Угальде, это просто глупость»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе костариканского нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

По информации портала Transfermarkt, за Угальде «Спартак» заплатил 13 миллионов евро. По мнению Наумова, трансфер Угальде — ошибка.

«Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех. Это уже всё проходили, но люди не хотят учиться на чужих ошибках», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Эксперт выразил уверенность в том, что уже скоро новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал будет уволен, а клубу придётся избавляться от купленных им игроков.

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.