Ещенко: «Спартаку» не нужно разрывать контракт с Промесом

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию нидерландского нападающего столичного клуба Квинси Промеса.

По мнению специалиста, «Спартаку» ничего не нужно делать с Промесом, ведь ДТП – это просто случайность.

«Нужно ли клубу разрывать с ним контракт? Нет, конечно. Для чего?! Он же просто не знает порядки Эмиратов. Промес же никого не задавил», — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, ранее Промес был задержан полицией ОАЭ из-за скрытия с места ДТП.

По данным СМИ, на данный момент футболист «Спартака» больше не находится под стражей, но ему при этом ему был запрещен выезд за пределы ОАЭ.