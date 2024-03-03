Лепёхин похвалил прессинг «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).

Эксперт признался, что ему понравилось то, насколько высоко «Спартак» прессинговал своего соперника, сумев несколько раз отобрать у «Зенита» мяч.

«Не так просто прессинговать «Зенит» высоко, потому что, если питерцы выходят из-под соперников, сразу могут создать голевой момент. С другой стороны, «Зенит» тоже не рисковал. «Спартак» мог наказать», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 10 марта против «Факела». «Зенит» же днём ранее встретится с «Уралом».