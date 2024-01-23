Стал известен срок контракта Тикнизяна с «Зенитом»

«Зенит» планирует заключить пятилетний контракт с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

По информации «Спорт-Экспресс», переговоры по переходу 24-летнего футболиста в петербургский клуб находятся на завершающей стадии. Ожидается, что сделка состоится уже в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что зарплата Тикнизяна в «Зените» составит 1,2 миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение Тикнизяна с московским клубом рассчитано до середины 2026 года.