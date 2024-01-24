«Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе Сутормина

«Зенит» и «Ростов» пока не договорились о переходе полузащитника петербургского клуба Алексея Сутормина в стан южан.

По информации Metaratings, стороны пока не достигли соглашения о сделке. Отмечается, что у Сутормина остались только варианты с арендой до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не захотел переходить в последнюю на сегодняшний день команду РПЛ «Сочи» и намерен продолжить карьеру в «Ростове».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл в составе «Зенита» 12 матчей, в которых сумел отдать две результативные передачи. Цвета команды из Санкт-Петербурга футболист защищает с лета 2019 года, ранее он выступал за «Оренбург».