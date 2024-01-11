Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат — о переходе Ахметова: «Такое ощущение, что «Зенит» ослабляет конкурентов»

11 Января 2024 • 13:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

Эксперт признался, что переход Ахметова его сильно удивил. По мнению Граната, «Зенит» может намеренно ослаблять своих конкурентов.

«Он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и всё. Хотя, если Ильзат получит шанс и воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что после 18 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Владимир Гранат Ильзат Ахметов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Января
09:18
Агент Ахметова: «Краснодар» не сдержал обещания»
10 Января
12:00
Радимов: «У Ахметова есть психология победителя»
11:44
Бразильский журналист: «Нино — один из лучших защитников в Бразилии»
10:55
Бразильский журналист: «15 миллионов евро за Артура – очень высокая цена»
10:03
Мор: «Ахметов точно не испортит картину в «Зените»
09:30
Игнатьев — о переходе Ахметова в «Зенит»: «Руководство петербургского клуба видит в нём перспективы»
09:13
Деменко: «Если Кассьерра уйдет, то это может стать проблемой для «Зенита»
07 Января
16:31
«Зенит» приближается к трансферу бразильца за 18 миллионов евро
14:20
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
14:03
«Зенит» может отдать одного из своих бразильцев в аренду
05 Января
11:35
Орлов: «Сумма, заплаченная «Зенитом» за Педро, завышена СМИ»
10:06
Агент Москвичёва: «Зенит» не готов никому предоставлять опцию выкупа Богдана»
09:33
Семшов: «Идея скаутов «Зенита» заключается в том, чтобы Педро мог стать заменой Малкому»
09:14
Петржела рассказал, в чём заключается проблема трансферной политики «Зенита»
04 Января
12:15
«Не понимал он русскую душу» – Файзулин рассказал, почему у Манчини не получилось в «Зените»
10:20
Игрок «Черноморца» Кумбурович: «Мечтаю играть за «Зенит»
10:04
«Спартак» не заинтересован в услугах Риччели
09:48
Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита» 1
09:32
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» 1
03 Января
09:52
Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России
09:17
Стала известна зарплата Нино в «Зените»
29 Декабря
11:59
Агент: «Переход Родриго Нестора в «Зенит» вполне вероятен»
10:33
Терёхин назвал лучших игроков первой части сезона в РПЛ
09:43
Уткин выбрал между Романцевым и Газзаевым
28 Декабря
23:19
Нигматуллин: У «Зенита» академия работает впустую
11:01
«Зенит» согласовал переход Артура
26 Декабря
12:35
Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»
11:27
Аленичев: «Без Малкома «Зенит» потерял 30-35 голов»
09:36
Романцев: «Пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит»
24 Декабря
16:20
Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
15:47
Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится» 1
15:33
Кузьмичёв: «Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, это какой-то вброс»
13:36
Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»
10:20
Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте»
СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
13:01 · Россия. Премьер-лига
Гранат — о переходе Ахметова: «Такое ощущение, что «Зенит» ослабляет конкурентов»
13:01 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» хочет подписать Ду Кейроса
12:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «У «Краснодара» есть всё, чтобы побороться за чемпионство»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Глушаков староват для РПЛ»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Артур Нигматуллин: «Прошлый год для меня получился отличным, но я хочу лучше»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин оценил свою физическую форму после праздников
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Ахметова рассказал о целях игрока в «Зените».
12:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тарханов: Мостового не следовало приглашать в «Енисей»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Скучаю по матчам РПЛ»
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кавазашвили рад назначению Тихонова на должность главного тренера «Енисея»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Глушаков назвал причину своего ухода из костромского «Спартака»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Ахметов не продлил контракт с «Краснодаром» 1
11:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: Всегда понимали, что Ахметов должен играть в «Зените»
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» планирует продлить контракт с Ненаховым слухи
11:10 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались об отъезде Глушакова в «Ростов»
Все новости
Рекомендуем