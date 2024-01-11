Гранат — о переходе Ахметова: «Такое ощущение, что «Зенит» ослабляет конкурентов»

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

Эксперт признался, что переход Ахметова его сильно удивил. По мнению Граната, «Зенит» может намеренно ослаблять своих конкурентов.

«Он не был основным игроком в «Краснодаре». Такое ощущение, что «Зенит» конкурентов ослабляет, вот и всё. Хотя, если Ильзат получит шанс и воспользуется, то он будет на хорошем уровне играть за «Зенит», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Ахметов провёл за «Краснодар» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Отметим, что после 18 туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.