​«Спартак» похвастался после матча с «Зенитом»

«Спартак» добился хорошего результата в субботнем гостевом матче Премьер-лиги против «Зенита». Дерби двух столиц не принесло зрителям забитых голов – ничья 0:0.

Таким образом, была прервана долгая серия «Зенита» с голами в домашних матчах чемпионата России. В прошлый раз питерцы уходили без забитого гола в домашней игре Премьер-лиги 9 марта 2020 года (0:0 с «Уфой»).

«Спартак» в своём телеграм-канале похвастался тем, что команде удалось не пропустить на поле «Зенита».

«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ. На 1454-й туда приехал «Спартак», - говорится в публикации «Спартака».

«Спартак» поднялся в турнирной таблице РПЛ