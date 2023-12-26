Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит»

26 Декабря 2023 • 09:36 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что «Спартака» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ, несмотря на то, что сейчас петербургская команда отстаёт на лидирующего «Краснодара» на два очка. 
«Мой прогноз таков: пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит». Хотя я буду рад, если победит «Краснодар», — цитирует Романцева «Матч ТВ».
Также специалист выразил надежду на то, что и остальным командам удастся подтянуться к лидерам и создать ещё большую конкуренцию.
Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта следующего года. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч. Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ, «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории этот турнир не выигрывал. 
 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Олег Романцев ещё теги

Новости по матчу

24 Декабря
16:20
Петржела: «Я не знаю, что пожелать «Спартаку», чтобы помочь»
15:47
Петржела: «Зенит» — бразильская колония, мне это безумно не нравится» 1
15:33
Кузьмичёв: «Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, это какой-то вброс»
13:36
Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»
10:20
Пименов — об Амарале в «Спартаке»: «Я выступаю за российских функционеров, им нужно доверять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
09:57 · Россия. Премьер-лига
Максимов: «Сохранение прописки в РПЛ можно было бы назвать хорошим результатом для «Факела»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Аленичев оценил назначение Амарала в «Спартак»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал четырёх лучших вратарей РПЛ
09:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может продать легионера
03:54 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Спартак» всё усиливается, но ему всё что-то мешает»
25 Декабря
23:48 · Россия. Премьер-лига
​На свадьбе спартаковца Пруцева спели «Знаешь ли ты» 1
23:27 · Россия. Премьер-лига
​Названы самые дорогие команды в мире, «Зенит» – на 77 месте 1
21:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Все футболисты в РПЛ, как серые мыши, они ещё и одинаково безобразно играют»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой согласен с мнением Салиховой насчёт шоу Дзюбы и Слуцкого
21:17 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: В следующем году хочу пожелать футбольным болельщикам не отказываться от поддержки команды
20:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: В следующем году пожелал бы болельщикам «Спартака» запастись оптимизмом
20:43 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Локомотив» и «Динамо» вклинятся в чемпионскую гонку весной
20:30 · Россия. Премьер-лига
В «Зенита» назвали уход Ерохина в «Сочи» фейковым слухом
20:14 · Россия. Премьер-лига
​У Лещенко спросили, верит ли он в чемпионство «Динамо»
Все новости
Рекомендуем