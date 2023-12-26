Романцев: «Пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что «Спартака» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ, несмотря на то, что сейчас петербургская команда отстаёт на лидирующего «Краснодара» на два очка.

«Мой прогноз таков: пусть не обижаются в «Краснодаре», но чемпионом станет «Зенит». Хотя я буду рад, если победит «Краснодар», — цитирует Романцева «Матч ТВ»

Также специалист выразил надежду на то, что и остальным командам удастся подтянуться к лидерам и создать ещё большую конкуренцию.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта следующего года. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч. Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей РПЛ, «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории этот турнир не выигрывал.