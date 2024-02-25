Экс-президент «Зенита» предположил, кто будет доминировать в матче «Зенит» — «Спартак»

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о предстоящей встрече 19-го тура чемпионата России между петербургским клубом и «Спартаком».

Бывший руководитель «сине-бело-голубых» считает, что питерцы будут играть против москвичей с позиции силы. При этом он не знает, в каком сейчас состоянии находятся футболисты «красно-белых», поэтому можно ожидать любого результата. Однако функционер верит в победу «Зенита».

«Я, во всяком случае, почти уверен в победе «Зенита». Тактическую схему «Зенита» я примерно понимаю», - цитирует Туфрина издание «РБ Спорт».

Добавим, что разница между командами в турнирной таблице РПЛ составляет шесть баллов. «Зенит» находится на второй строчке, а «Спартак» пока пятый.