Горшков: «Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о трансферной кампании петербургского клуба.

Напомним, текущей зимой состав «сине-бело-голубых» уже пополнили Нино, Педро, Артур и Ильзат Ахметов.

По словам Горшкова, болельщикам «Зенита» хотел бы видеть в команде больше собственных воспитанников.

«Клуб выбирает подписывать иностранцев, чтобы обеспечить себе титул. Потом «Зенит» продаёт их, это такие своеобразные вложения. Хочется, чтобы в «Зените» было больше души и играли свои воспитанники», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. От первого «Краснодара» петербургская команда отстаёт на два балла.