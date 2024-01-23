Орлов рассказал, почему Абаскаль не выбрал «Кадис»

Известный комментатор Геннадий Орлов предположил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не пошёл работать в «Кадис», несмотря на имевшуюся информацию о заинтересованности испанского клуба в услугах 34-летнего специалиста.

По мнению журналиста, Абаскаль не захотел менять один из самых популярных клубов России на команду, которая борется за выживание в чемпионате Испании.

«Ну что такое «Кадис»? Это команда, которая бьётся за выживание. Тренер Абаскаль даже не выбирал. Он видит, какой интерес к «Спартаку», сколько болельщиков», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой Футбол».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» сумели набрать 30 очков и расположиться на пятом месте в турнирной таблице.