Агент Барбоза: «Педро сможет играть в «Зените», но нужно учитывать и игроков академии»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о перспективах 18-летнего новичка «Зенита» Педро.

Напомним, бразильский вингер перешёл в петербургский клуб в начале января из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.

«Если он будет дальше так играть и показывать себя как на сборах, думаю, что Педро сможет играть в «Зените». Но я знаю, что талантливые игроки есть в академии «Зенита». В будущем нужно учитывать молодых игроков, которые там показывают хороший футбол», — приводит слова Барбозы Metaratings.

За первую команду «Коринтианса» Педро провёл 21 матч и сумел забить один гол. Отметим, что нынешней зимой «Зенит» подписал ещё двух бразильских игроков — Нино и Артура.