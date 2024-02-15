Хлестов: «Спартаку» нужно помочь Промесу получить российское гражданство»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов поделился мнением о том, стоит ли московскому клубу продлевать контракт с нападающим Квинси Промесом, который ранее был приговорён к шести годам тюремного заключения у себя на родине в Нидерландах.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации «Спартак» должен поддержать своего игрока.

«Нужно ли в такой ситуации продлевать контракт с Промесом? Думаю, что да. Промес — сейчас единственный футболист «Спартака», на которого ходят болельщики. Думаю, что ему нужно получить российское гражданство, а клубу помочь в этом Квинси», — цитирует Хлестова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забив восемь голов и отдав столько же результативных передач. Действующий контракт 32-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.