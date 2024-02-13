Агент Айртона: «Интереса из России к Лукасу не было»

Карлос Лейте, агент бывшего защитника «Спартака» Айртона, выступающего в настоящий момент за «Фламенго», сообщил, что у футболиста не было вариантов с возможным возвращением в Россию.

«Интереса из России к Лукасу не было. Сейчас он бы не вернулся», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Айртон выступал за «Спартак» в период с 2019 по 2022 год. В составе «красно-белых» бразильский защитник провёл 108 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Действующий контракт Айртона с «Фламенго» рассчитан до конца декабря 2027 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 8 миллионов евро.