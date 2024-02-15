Ловчев: «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на одном составе»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о составе «красно-белых».

По мнению ветерана, «Спартаку» необходимо приобрести новых центральных защитников, а также игроков в середину поля. Также Ловчев призвал наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля определиться с основным составом команды.

«По составу «Спартак» не особенно укрепился, нужны центральные защитники, игроки в опорную зону. В новичке Манфреде Угальде пока чего‑то привлекательного нет, но он будет прибавлять. Самое главное, «Спартаку» и Абаскалю нужно остановиться на каком‑то одном составе, сборы для этого и даются», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта, первым соперником команды Абаскаля весной станет «Зенит».