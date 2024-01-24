Московский «Спартак» продолжает работу над трансфером нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Нидерландский клуб намерен выручить от продажи костариканца 11 млн евро, о чём стало известно чуть раньше.

Представители пресс-службы «Твенте» рассказали в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», опасаются ли срыва сделки из-за запрета Федерации футбола Нидерландов: «Как мы уже говорили ранее, предложение от «Спартака» есть, оно внимательно изучается, и пока мы не знаем о каких-либо возможных запретах. Сейчас есть только предложение».

Манфред Угальде записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте» в текущем сезоне.