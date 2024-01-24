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В «Твенте» рассказали, не опасаются ли срыва сделки по переходу Угальде в «Спартак» эксклюзив

24 Января 2024 • 00:40 Комментировать
Фейеноорд
...
Твенте
28.01 16:30

Московский «Спартак» продолжает работу над трансфером нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

Нидерландский клуб намерен выручить от продажи костариканца 11 млн евро, о чём стало известно чуть раньше.

Представители пресс-службы «Твенте» рассказали в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», опасаются ли срыва сделки из-за запрета Федерации футбола Нидерландов: «Как мы уже говорили ранее, предложение от «Спартака» есть, оно внимательно изучается, и пока мы не знаем о каких-либо возможных запретах. Сейчас есть только предложение».

Манфред Угальде записал на свой счёт девять голов и семь результативных передач в 25 матчах за «Твенте» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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