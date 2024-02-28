Бушманов: «Спартаку» нужно сыграть свой лучший матч, чтобы зацепить ничью в игре с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между московской командой и «Зенитом».

Специалист считает «Зенит» фаворитом предстоящей встречи, так как матч пройдёт в Санкт-Петербурге. При этом Бушманов подчеркнул, что исход в предстоящем противостоянии может быть любым.

«Что «Спартаку» делать, чтобы зацепить хотя бы ничью? Сыграть свой лучший матч, каждому из игроков. Надеюсь, что скандалов в этом матче не будет, а будет интересный и напряжённый матч», — цитирует Бушманова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.