Геннадий Морозов: «Угальде смотрелся неплохо, но ничего сверхъестественного не показал»

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов высказался о дебютной игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в матче с «Зенитом».

Напомним, встреча 19-го тура чемпионата России между командами завершилась нулевой ничьей. Угальде вышел в стартовом составе «Спартака» и провел на поле все 90 минут.

«С «Зенитом» Угальде неплохо смотрелся, но ничего сверхъестественного не показал. Из игры он, конечно, не выпадал, картину не портил», — цитирует Морозова Legalbet.

Эксперт признался, что не ожидал такой игры со стороны «Спартака», который продемонстрировал хорошие командные действия.

На данный момент «красно-белые» находятся на четвертой позиции в чемпионате России. В активе команды Гильермо Абаскаля 31 набранное очко.