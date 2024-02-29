Агент Кассьерры: «АПЛ контролирует всю трансферную деятельность клубов»

Секу Траоре, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, рассказал, что АПЛ блокирует трансферы между российскими и английскими клубами.

«Между английскими и российскими клубами никаких проблем нет. Тут всё зависит от лиги, которая принимает политические решения. АПЛ контролирует всю трансферную деятельность клубов», — цитирует Траоре «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в услугах Кассьерры заинтересованы испанская «Севилья» и «Аль-Шабаб».

В текущем сезоне колумбийский футболист провёл в составе петербургской команды 22 матча, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.