​Абаскаль объяснил ранний вылет «Спартака» в Санкт-Петербург

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург за несколько дней до матча Премьер-лиги с «Зенитом». Комментарий на этот счёт дал главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль.

«Мы сдвинули на один день этот период, потому что у нас будет долгий перелёт. В Питере мы проведём тренировку на синтетическом поле. Температуры воздуха в Дубае и в Питере разные, это тоже влияет. У нас будет один дополнительный день. Но в основном это из-за долгого перелёта», - сказал Абаскаль в интервью, которое было опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в субботу, 2 марта.