Литвинов вернётся в общую группу «Спартака» после игры с «Зенитом»

Стало известно, когда полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, восстанавливающийся сейчас после травмы, вернётся в общую группу команды.

По информации Metaratings, возвращение 22-летнего футболиста ожидается после матча 19-го тура чемпионата России с «Зенитом», который состоится 2 марта в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Напомним, на сегодняшний день «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.