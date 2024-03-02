​Уткин оценил Абаскаля после ничьей «Спартака» с «Зенитом»

«Спартак» смог набрать очки в гостях у «Зенита» - матч девятнадцатого тура завершился со счётом 0:0. После игры известный журналист Василий Уткин оценил рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«В общем, Абаскаль снова показал, насколько компетентен. Сказал, что делать, и улетел в Москву», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Гильермо Абаскаль не присутствовал на тренерской скамейке «Спартака» из-за дисквалификации. Испанец в субботу днём вернулся в Москву и смотрел матч с клубной базы.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Факел». Матч пройдёт в воскресенье, 10 марта.

​«Спартак» похвастался после матча с «Зенитом»