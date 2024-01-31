Мор: «Я бы Угальде сравнил с Сергеевым из «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор сравнил новичка московского клуба Манфреда Угальде с нападающим «Зенита» Иваном Сергеевым.

Напомним, официально о переходе Угальде в «Спартак» было объявлено 29 января. По информации портала Transfermarkt, московский клуб заплатил «Твенте» за костариканского футболиста 13 миллионов евро.

«Этот игрок — фактически «наконечник». Я бы его по характеристикам сравнил с Иваном Сергеевым из «Зенита», такой игрок штрафной площадки. И такой футболист очень нужен. Потому что у «красно-белых» есть очень сильная полузащита, которая умеет создавать моменты, ассистировать», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Кроме того, Мор выразил мнение, что за Угальде «Спартак» переплатил в два-три раза, однако острая необходимость в нападающем вынудила московский клуб отдать столь внушительную сумму денег.

В текущем сезоне Угальде провёл в составе «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 5 миллионов евро.