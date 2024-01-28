Корнеев — об игре между «Зенитом» и «Уралом»: «Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о товарищеском матче между «Зенитом» и «Уралом», который завершился победой петербургской команды со счётом 1:0.

Напомним, единственный и победный мяч в прошедшей встрече забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра на 88-й минуте.

По мнению Корнеева, «Урал» сыграл организованно, не позволив более именитому сопернику создать большое количество опасных моментов у своих ворот.

«Типичный матч, когда ребята находятся под нагрузками. Когда команды без каких‑то комбинаций, ходов и ритма. «Зенит» старался контролировать мяч. «Урал» сыграл организованно. Преимущество «Зенита» было в быстроте передвижения мяча, когда может забить Кассьерра или ещё кто‑то», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Урал» же расположился на 12-й строчке, имея в своём активе 19 баллов.