Аршавин: «Есть ли админресурс у «Зенита»? Это только разговоры»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался на тему того, обладает ли петербургский клуб административным ресурсом.

По мнению Аршавина, тема админресурса «Зенита» — не более чем разговоры.

«А у вас есть доказательства админресурса? По мнению болельщиков, «Зениту» делают удобный календарь и судьи помогают? Мне кажется, это только разговоры», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака». Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся она в 19:30 по московскому времени.