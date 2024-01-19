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Хиддинк: «Аршавин — русский Месси»

19 Января 2024 • 11:09 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил своего бывшего подопечного Андрея Аршавина с аргентинским нападающим «Интер Майями» Лионелем Месси.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». В составе петербургского клуба нападающий успел стать трёхкратным чемпионом России, а также выиграть Кубок УЕФА (Лигу Европы), и Суперкубок Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Андрей Аршавин

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