Хиддинк: «Аршавин — русский Месси»

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил своего бывшего подопечного Андрея Аршавина с аргентинским нападающим «Интер Майями» Лионелем Месси.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — цитирует Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, Аршавин выступал за «Зенит», «Кубань», «Кайрат» и лондонский «Арсенал». В составе петербургского клуба нападающий успел стать трёхкратным чемпионом России, а также выиграть Кубок УЕФА (Лигу Европы), и Суперкубок Европы.