Лепёхин: «Приз лучшего игрока матча надо было отдать не Угальде, а кому-то из защитников»

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Зенитом», который закончился ничьей 0:0.

- От «Зенита» ожидали большего, ведь он был явным фаворитом перед игрой?

- Игра меня не удивила. Было понятно, что так просто не будет ни одной из команд. Был большой перерыв, команды вышли из ритма официальных матчей и сейчас только втягиваются в сезон. Такие матчи всегда напряженные, тем более между такими соперниками. «Зенит» и «Спартак» в очных встречах всегда особенно мотивированы, самоотверженны, готовы разрушать, мешать играть сопернику. В других матчах питерцы более раскованно играют в атаке, а мы вчера видели строгость в действиях команды Семака. Бразильцы начали отрабатывать в обороне, делали подкаты. Мне игра понравилась, хотя она получилась не очень зрелищной для болельщиков. Но с точки зрения нерва и игры на результат, матч был позитивный.

- Кто был ближе к победе, или ничья – это закономерный исход?

- «Зенит» создал на пару моментов больше. Но у «Спартака» был отличный шанс на 93-й минуте, который перебивает все остальное. Забей Игнатов, у питерцев просто не было бы времени отыграться. Учитывая, что для такого матча было не много голевых моментов – ничью заслужили обе команды.

- Если смотреть на статистику, «Зенит» больше владел мячом, но гости нанесли больше ударов по воротам в створ ворот. Этот факт не удивляет?

- Когда одна команда больше владеет мячом, то она раскрыта. Все заточены на то, чтобы открыться под мяч. В этих условиях статистика не дает никакой информации о том, кто должен был выиграть.

- Кого из игроков отметите в составах команд?

- Первый раз я увидел молодого Педро. Видно, что у него нестандартная техника. Но пока сложно сказать, насколько он будет полезен и поможет ли добиваться результата. Но этот игрок бросается в глаза.

- Угальде признали лучшим игроком матча. Согласны с таким выбором?

- Пару раз он грамотно подставился под фол. В таких матчах трудно кого-то выделить, потому что голов не было. Мне кажется, стоило отдать этот приз кому-то из защитников. Оборона обеих команд сыграла лучше, чем атака.

- Можно ли сказать, что «Спартак» особо не заметил потери Промеса?

- В этом матче не бросилось в глаза, что не было ведущего футболиста. «Спартаку» как-то удалось его заменить. Но эта игра была особенной. В ней можно было выпустить любых футболистов, и матч все равно получился бы закрытым, потому что все были больше заточены на разрушение.

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- Казалось бы, у «Зенита» были все шансы перехватить лидерство в таблице после осечки «Краснодара», но он этим не воспользовался. Сидел ли в голове футболистов Семака тот факт, что главный конкурент потерял очки?

- Трудно представить, что у игроков «Зенита» была нервозность. Они такие избалованные титулами, знают себе цену. Там нет психологических проблем в этом плане.

Елена Григорьевская