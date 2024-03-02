Мостовой назвал странноватым решение Абаскаля вернуться в Москву

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль решил смотреть матч против «Зенита» на клубной базе.

По мнению эксперта, отсутствие тренера у бровки не играет большой роли.

«Вопрос — зачем он тогда летал с командой? Если прилетел, по логике, можно было и остаться, посмотреть игру. Это немножко странновато», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Абаскаль сам принял решение посмотреть предстоящий матч на клубной базе. Позже появилась информация, что тренер покинул команду после того, как дал необходимую установку на игру.

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Спартак» пройдет 2 марта, начало — в 19:30 по мск. За всеми событиями поединка можно будет следить в текстовой трансляции.