Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев в разговоре с журналистами высказался относительно ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«Мы со «Спартаком» всегда на связи по всем вопросам. Если потребуется помощь РПЛ, то 24/7 мы готовы. Надеюсь, эта история закончится, и Промес сможет играть в футбол», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 32-летний нидерландец уже два месяца находится под арестом в ОАЭ.

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».