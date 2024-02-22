«Абаскалю нужно дать доработать» — Шишкин

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился комментарием об игре «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Спартак» сейчас немножко колошматит. Поэтому очень много разговоров в прессе. Считаю, что Абаскалю нужно дать доработать. И уже по завершению сезона делать какие-то выводы», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Напомним, испанский специалист возглавляет столичный клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 30 набранных очков после 18 сыгранных туров.

Действующий контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.

2 марта «Спартак» проведет первый официальный матч в 2024 году — соперником в рамках 19-го тура РПЛ станет «Зенит».