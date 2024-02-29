«Зенит» не хочет отпускать Сантоса в Бразилию

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может покинуть команду.

Ранее появилась информация, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован бразильский «Интернасьонал».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» не хочет расставаться с Дугласом Сантосом, несмотря на интерес со стороны бразильцев. По нашим сведениям, «сине-бело-голубые» рассчитывают, что защитник не покинет клуб до конца контракта, который истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Сантос провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.