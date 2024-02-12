Николаев: «Спартак» сейчас не в том состоянии, чтобы оказать в Петербурге серьёзное давление»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Спартак».

По мнению эксперта, внутриклубные разборки не позволят «красно-белым» оказать серьёзное сопротивление «Зениту» на его поле.

«Спартак» всё никак не может «попилить» Джикию бедного, и на данный момент не в том состоянии, чтобы оказать в Петербурге серьёзное давление. Бесконечная шумиха вокруг Абаскаля — прав он или не прав… А это никогда не приносит команде никаких вистов», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая пятых «красно-белых» на шесть очков.