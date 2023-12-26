Аленичев назвал лучшего игрока «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал лучшего игрока московской команды в первой части текущего сезона.

Специалист отметил игру нидерландского нападающего Квинси Промеса, при этом подчеркнув, что если бы уровень чемпионата России был выше, ему было бы не так просто проявлять свои лучшие качества.

«Промес — лучший в «Спартаке». Без сомнений. У Квинси высокое мастерство. Сейчас в нашем чемпионате я считаю лучшим Кордобу. Но Промеса я бы включил в пятёрку лучших футболистов», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.