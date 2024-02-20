Артур: «Почему бы мне не замахнуться на звание лучшего бомбардира-иностранца в истории «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артур, перешедший в петербургский клуб текущей зимой из «Палмейраса», признался, что был бы рад стать лучшим бомбардиром-иностранцем в истории «Зенита», опередив по количеству голов своего соотечественника Халка.

Напомним, Халк выступал за «сине-бело-голубых» в период с 2012 по 2016 год, успев провести 148 матчей и забить 77 голов.

«Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них — забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?» — приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Свой первый матч после возобновления сезона петербургская команда проведёт 2 марта против «Спартака».