​«Зенит» - «Спартак»: известны дата и время начала матча

В субботу Российская премьер-лига показала расписание двух стартовых весенних туров. Если брать ближайший, 19-й игровой день, то самым интересным будет дерби двух столиц – противостояние питерского «Зенита» и московского «Спартака».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 2 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги (36 очков), а «Спартак» - на пятой (30 очков). На вершине же находится «Краснодар» (38 очков).