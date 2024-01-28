Орлов: «Тикнизян усилил бы «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о сорвавшемся переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист не смог договориться с петербургским клубом по зарплате, та как он запрашивал у «Зенита» 2 миллиона евро за сезон. Орлов же в эту версию не верит.

«Не особо верю в то, что всё упирается в зарплату. Семак на него рассчитывал. Тикнизян себя хорошо проявил осенью. Он бы усилил «Зенит», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.