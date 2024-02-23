Алип: «Реал»? Не знаю, в каком клубе меня ждать летом

Защитник «Зенита» Нуралы Алип отреагировал на информацию об интересе со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти», — приводит слова Алипа «Чемпионат».

Футболист добавил, что на данный момент он следит за «Жироной» и «Байером», которые стали открытиями сезона, отметив, что в Лиге чемпионов он смотрит в основном игры «Реала».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.