Александр Горшков рассказал, какие российские футболисты смогли бы усилить «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о том, кто из российских игроков мог бы усилить санкт-петербургский клуб.

«Салтыков из «Крыльев», подписавший недавно контракт с «Локомотивом», очень интересный игрок. Пиняев тоже довольно любопытный футболист», — цитирует Горшкова Legalbet.

Эксперт отметил, что есть еще ряд других игроков, но на Салтыкова и Пиняева было бы интересно посмотреть в «Зените».

По итогам 18 сыгранных туров подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание «Зенита» от лидирующего «Краснодара» составляет всего два зачетных балла.