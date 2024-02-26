Камоцци отказался оценивать трансферную кампанию «Спартака»

Итальянский менеджер Франко Камоцци, который ранее работал в «Спартаке», не стал оценивать работу «красно-белых» на трансферном рынке этой зимой.

— Давать оценку зимней трансферной кампании «Спартака» пока рано. Давайте посмотрим, что произойдет после возобновления чемпионата, — приводит слова Камоцци Betonmobile.

Напомним, в минувший период дозаявок столичный клуб оформил всего один трансфер, выложив 13 миллионов евро нидерландскому «Твенте» за 21-летнего форварда Манфреда Угальде.

2 марта «Спартаку» предстоит на выезде встретиться с «Зенитом» в матче 19-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:30 (мск).

Камоцци: «Угальде точно поможет «Спартаку»