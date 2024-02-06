Балахнин: «Джикия способен усилить «Ростов»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на слова Вадима Шпинёва, агента защитника «Спартака» Георгия Джикии, о том, что футболист имел возможность перейти в стан южан на правах аренды.

По мнению Балахнина, Джикия способен усилить «Ростов». Ранее о возможном переходе 30-летнего футболиста в стан команды Валерия Карпина говорил и экс-защитник южан Виталий Дьяков.

«В «Спартак» пришёл футболист, который сильнее Джикии. Георгий не хочет сидеть на скамейке, из-за этого всё и произошло. Хороший защитник может понадобиться. Джикия способен усилить «Ростов», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.