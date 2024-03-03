Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Спартака» без Промеса

Известный тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, может ли «Спартак» рассчитывать на место в топ-3 Премьер-лиги без Квинси Промеса.

Напомним, что в конце зимы Промес был задержан полицией в ОАЭ. Что ждёт нидерландского футболиста, пока непонятно.

«Далековато до тройки-то. Хотя вроде и кажется, что рядом, но слишком много желающих на этой короткой дистанции. Надо пройти без срывов. Отсутствие Промеса может болезненно сказаться», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

Напомним, что в субботу вечером «Спартак» сыграл вничью в гостях у «Спартака» - 0:0. Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 10 марта – против «Факела» в «Лужниках».