Возможный новичок «Спартака» Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет выступать за клуб

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде, который близок к переходу в «Спартак», сообщил руководству клуба о том, что больше не желает выступать за свою нынешнюю команду. Об этом сообщает Twenteinsite.

По сведениям источника, 21-летний костариканец принял решение после того, как получил предложение от московского клуба.

Ранее сообщалось, что «Твенте» намерен заработать на продаже своего футболиста 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Угальде провёл в составе «Твенте» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 5 миллионов евро.